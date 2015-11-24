بالصور.. ختام مؤتمر "تطوير المجتمعات الفقيرة والمهمشة" ببنى سويف

نظمت اليوم الثلاثاء بمركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ببني سويف برئاسة رفيق ناجي مدير التنمية المحلية وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي وجمعية شباب الخير برئاسة محمد سيد عبدالقادر ـ الحفل الختامي لمشروع " تطوير المجتمعات الفقيرة والمهمشة وتعزيز المبادرات الصغيرة وتمكين منظمات المجتمع المدني ".

حضر الحفل عزيزة عمار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ونبوي محمد علي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور حمدي مصطفي وكيل مديرة الصحة وحسن زيطة نائب مدير الصندوق الاجتماعي بالمحافظة ورفيق ناجي مدير التنمية المحلية والمهندس كمال عمران مديرعام التعليم الفني ببني سويف وصموئيل رأفت مسئول البرنامج التدريبي والوظيفى بالهيئة القبطية الإنجيلية وماجدة نجيب مسئول برنامج الصحة بالهيئة ببني سويف.

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض لمنتجات حرفية تم التدريب عليها خلال المشروع بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومديرية التعليم الفني بالشباب والرياضة وتم توزيع 130 حقيبة عمل على مجموعة من المتدربين علي الحرف المختلفة بعضهم من ذوي الاحتياجات.



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