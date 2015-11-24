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مدير الحماية المدينة بالقاهرة: عمليات فحص وتعقيم لكافة المنشئات

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مدير الحماية المدينة بالقاهرة: عمليات فحص وتعقيم لكافة المنشئات مدير الحماية المدينة بالقاهرة: عمليات فحص وتعقيم لكافة المنشئات
أكد اللواء جمال حلاوة مدير ادارة الحماية المدنية بالقاهرة ، ان هناك حالة استنفار شاملة لكافة رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالعاصمة ، بهدف القيام بعمليات تمشيط وتعقيم دوري وعلي مدار الساعة لكافة المنشئات الهامة والحيوية في القاهرة وتمشيط محيط تلك المنشئات ، بقصد التأكد من خلوها من اى اجسام غريبة

وأشار مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القوات فى أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع اى موقف طارئ ، مؤكدا علي انه تم توزيع خبراء المفرقعات الي فرق ومجموعات مكلفة بالعمل علي مدار الساعة بتعقيم كافة المنشئات ، وحاليا يعملون علي فحص السفارات في القاهرة ومن بينها السفارة التركيا في شارع الفلكي بوسط البلد وعقب الانتهاء من فحصها سيتم فحص كافة السفارات الاخري في المنطقة للتأكد من سلامتهم.

وأضاف اللواء جمال حلاوة ، أن هناك تواجد امنى مكثف لسيارات المفرقعات حول المنشآت الشرطية، والحكومية، والمنشئات الحيوية الهامة للقيام عمليات تمشيط بشكل دورى لفحص أى أجسام غريبة مع وجود عمليات شامل بشكل دورى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة ، بضرورة تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة باشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية والتى تعتمد على أحكام السيطرة الأمنية علي كافة شوراع وميادين العاصمة.
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