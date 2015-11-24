أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو | مقتل طيار المقاتلة الروسية أثناء هبوطه بالمظلة بسوريا

Google+ Print
فيديو | مقتل طيار المقاتلة الروسية أثناء هبوطه بالمظلة بسوريا فيديو | مقتل طيار المقاتلة الروسية أثناء هبوطه بالمظلة بسوريا

أرشيفية

تداول مستخدمون عبر “فيسبوك”، مقطعًا مصورًا، يوثّق لحظة مقتل أحد الطيارين الروسيين – اللذين كانا يقودا المقاتلة التي أسقطتها طائرتان تركيتان من طراز “إف 16″، في محافظة إدلب بسوريا، في أثناء هبوطه بالمظلة.

قال نائب قائد فصيل تركماني سوري معارض، الباسلان جيليك، إن قواته قتلت بالرصاص الطيارين الروسيين اللذين هبطا بالمظلة عقب إسقاط الجيش التركي لطائرتهما على الحدود السورية التركية، -حسب ما ذكرت « sky news»

ولم تصدر أي تأكيدات رسمية من الجانب الروسي بشأن مصير الطيارين، واكتفت موسكو بالقول إنهما فقزا من الطائرة عقب إصابتها لكن مصيرهما لا يزال غامضا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أكدت أن الطيران التركي أسقط مقاتلة من طراز “سوخوي 24″ تابعة للجيش الروسي، نافية أن تكون خرجت من المجال الجوي السوري، بينما أكدت أنقرة، أنها انتهكت المجال الجوي التركي.

من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء التركي، أن أحمد داوود أوغلو أعطى تعليماته لوزارة الخارجية بالتشاور مع حلف الأطلسي والأمم المتحدة ودول معنية بشأن تطورات الوضع على الحدود التركية السورية.

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس