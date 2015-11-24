فيديو | مقتل طيار المقاتلة الروسية أثناء هبوطه بالمظلة بسوريا

تداول مستخدمون عبر “فيسبوك”، مقطعًا مصورًا، يوثّق لحظة مقتل أحد الطيارين الروسيين – اللذين كانا يقودا المقاتلة التي أسقطتها طائرتان تركيتان من طراز “إف 16″، في محافظة إدلب بسوريا، في أثناء هبوطه بالمظلة.

قال نائب قائد فصيل تركماني سوري معارض، الباسلان جيليك، إن قواته قتلت بالرصاص الطيارين الروسيين اللذين هبطا بالمظلة عقب إسقاط الجيش التركي لطائرتهما على الحدود السورية التركية، -حسب ما ذكرت شبكة « sky news»

ولم تصدر أي تأكيدات رسمية من الجانب الروسي بشأن مصير الطيارين، واكتفت موسكو بالقول إنهما فقزا من الطائرة عقب إصابتها لكن مصيرهما لا يزال غامضا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أكدت أن الطيران التركي أسقط مقاتلة من طراز “سوخوي 24″ تابعة للجيش الروسي، نافية أن تكون خرجت من المجال الجوي السوري، بينما أكدت أنقرة، أنها انتهكت المجال الجوي التركي.

من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء التركي، أن أحمد داوود أوغلو أعطى تعليماته لوزارة الخارجية بالتشاور مع حلف الأطلسي والأمم المتحدة ودول معنية بشأن تطورات الوضع على الحدود التركية السورية.

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