مصدر عسكرى سورى: إسقاط الطائرة الروسية انتهاك لسيادتنا وتركيا تدعم الإرهاب

أكد مصدر عسكرى سورى أن إسقاط الجانب التركى للطائرة الروسية اعتداء سافر على السيادة السورية ويؤكد وقوف الحكومة التركية إلى جانب الإرهاب.

وقال المصدر في تصريح لـوكالة الأنباء السورية "سانا":" فى اعتداء سافر على السيادة السورية أقدم الجانب التركى عند الساعة 23ر9 صباح اليوم على إسقاط طائرة روسية صديقة فوق الأراضى السورية أثناء عودتها من تنفيذ مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابى".

وأضاف المصدر أن إسقاط الطائرة الروسية "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وقوف الحكومة التركية إلى جانب الإرهاب وتقديم كل اشكال الدعم للمجموعات الإرهابية التي بدأت تنهار وتتقهقر تحت ضربات الجيش العربي السورى".

وختم المصدر تصريحه بالقول إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن "الأعمال العدوانية اليائسة لن تزيدنا إلا عزما وإصرارا على مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية وبدعم ومساندة الأصدقاء وعلى رأسهم روسيا الاتحادية"

- الرئاسة التركية : الطائرة التى اسقطها الطيران التركى روسية

>

- تحطم طائرة حربية فى سوريا قرب الحدود مع تركيا

>

- تركيا تعلن إسقاط طائرة عسكرية قرب حدودها مع سوريا

>

>