القيعي يعتذر عن عدم حضور حفل رعاية الأهلي

اعتذر عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، عن حضور حفل توقيع عقد الرعاية مع شركة "صلة" السعودية.

وتعاقد الأهلي مع شركة صلة لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري في صفقة تاريخية.

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم 26 نوفمبر الجاري بالتنسيق مع شركة صلة احتفالا بتوقيع أكبر عقد رعاية.

القيعي أبلغ إدارة الأهلي اعتذاره عن حضور الحفل لأسباب شخصية لم يفصح عنها.

ومن المنتظر أن يتم تكريم كل رموز النادي الأهلي. ومن خدم وصنع إنجازات النادي الأهلي على مدار تاريخه أثناء حفل الرعاية الجديدة.