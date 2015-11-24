أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

القيعي يعتذر عن عدم حضور حفل رعاية الأهلي

Google+ Print
القيعي يعتذر عن عدم حضور حفل رعاية الأهلي القيعي يعتذر عن عدم حضور حفل رعاية الأهلي

اعتذر عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، عن حضور حفل توقيع عقد الرعاية مع شركة "صلة" .

وتعاقد الأهلي مع شركة صلة لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري في صفقة تاريخية.

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم 26 نوفمبر الجاري بالتنسيق مع شركة صلة احتفالا بتوقيع أكبر عقد رعاية.

القيعي أبلغ إدارة الأهلي اعتذاره عن حضور الحفل لأسباب شخصية لم يفصح عنها.

ومن المنتظر أن يتم تكريم كل رموز النادي الأهلي. ومن خدم وصنع إنجازات النادي الأهلي على مدار تاريخه أثناء حفل الرعاية الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة