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تعرف على اللاعب الذي سيوقع الزمالك عقوبة عليه بسبب ' إنستجرام '

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تعرف على اللاعب الذي سيوقع الزمالك عقوبة عليه بسبب ' إنستجرام ' تعرف على اللاعب الذي سيوقع الزمالك عقوبة عليه بسبب ' إنستجرام '

كشف الزمالك عن اللاعب الذي قصده أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة في وقت سابق بأنه سيتم توقيع عقوبة عليه بعد نشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكان أحمد مرتضى منصور قد أكد في وقت سابق أن أي لاعب سيكون له صفحة شخصية على "إنستجرام" من أجل مغازلة الفتيات سيتم توقيع عقوبة عليه تساوي 300 ألف جنيه.

واللاعب الذي قصده المتحدث الرسمي للزمالك هو مهاجم الفريق الأبيض باسم مرسي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سوف يخضع باسم للتحقيق في الفترة المقبلة عقب عودته من الإجازة التي حصل عليها أثناء توقف الدوري.

وأبدى مهاجم الزمالك للمقربين منه عدم انزعاجه من خضوعه للتحقيق وأكد تقبله لذلك الأمر.

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