خامنئى: أمريكا لديها خطة لتقسيم العراق ويناشد العراقيين المقاومة

>اتهم الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة بمحاولة تقسيم العراق على أسس عرقية وطائفية وحث العراقيين على التصدى لأى خطط من هذا النوع.

ولإيران نفوذ كبير فى العراق الذى تسكنه أغلبية شيعية. ويساعد مستشارون عسكريون ايرانيون فى توجيه حملة تشنها بغداد ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذى استولى على نحو ثلث أراضى العراق فى العام الماضي.

ولم يتضح ما إذا كان خامنئى يشير الى واقعة محددة لكن ايران احتجت على السياسة الامريكية فى العراق عدة مرات هذا العام، وقال خامنئى على موقعه على الانترنت "يجب عدم السماح للأمريكيين باعتبار العراق ملكية خاصة لهم... والتجروء على الحديث علانية عن تفكيك العراق."

وأضاف "الشعب العراقي... الشيعة والسنة والأكراد والعرب كانوا يعيشون معا فى سلام لكن بعض دول المنطقة وبعض الاجانب يحاولون تضخيم الخلافات بينهم."

واجتمع خامنئى اليوم الثلاثاء مع الرئيس العراقى فؤاد معصوم على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز فى طهران، وفى أغسطس اب أثار رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة المنتهية ولايته الجنرال راى أوديرنو تنديدا من بغداد وطهران عندما قال ان المصالحة بين الشيعة والسنة فى العراق أصبحت أكثر صعوبة وان تقسيم البلاد "قد يكون الحل الوحيد".

وخلال الاضطرابات التى نتجت عن صعود تنظيم الدولة الاسلامية وسع الاكراد نطاق سيطرة حكومة إقليمهم شبه المستقل لتصل الى كركوك التى توجد بها احتياطيات كبيرة من النفط.

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