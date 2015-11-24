الفيفا توصي بإيقاف بلاتيني مدى الحياة

قال تيبو أليس محامي الفرنسي، ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الموقوف بتهم فساد أن الاتحاد الدولي يسعى لإيقاف موكله مدى الحياة.

وقال المحامي تيبو أليس، اليوم الثلاثاء، ” إن الاتحاد الدولي للعبة طالب بإيقاف بلاتيني مدى الحياة، شاجبًا هذه “الفضيحة” و” الافراط ” بالعقوبة المطالب بها. بحسب ما ذكرته” روسيا اليوم”.

يذكر أن غرفة الحكم في لجنة الأخلاق التابعة لفيفا أعلنت، أمس الاثنين، بدء إجراءات محاكمة رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” المستقيل جوزيف بلاتر وبلاتيني، الموقوفين 90 يومًا عن أي نشاط رياضي، وستصدر الحكم بشأنهما في ديسمبر.

وكانت لجنة الأخلاق المستقلة أوقفت بلاتر وبلاتيني في 7 أكتوبر الماضي عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 90 يومًا حتى 5 يناير 2016، بسبب دفع غير شرعي من الأول إلى الثاني عام 2011 يصل إلى مليوني دولار، عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين 1999 و 2002، وأكدت أنه قد يتم تمديد فترة الإيقاف 45 يومًا إضافيًا.