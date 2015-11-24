5 نصائح للوقاية والتعامل مع تسلخات طفلك

كثير ما يعانى الأطفال الصغار من الإصابة بالتسلخات الجلدية بدرجاتها، ما يسبب الألم والإزعاج لهم وللأمهات، وللتعامل السليم ينصح الدكتور محمد عبد الفتاح طبيب الأطفال بعدة نصائح أهمها:

1- لابد من تجفيف الطفل أولا بأول بعد تغيير الحفاضة بقماش ناعم قطنى.

2- نظفى مؤخرة طفلك، ويمكنك استخدام فوط الأطفال المبللة غير المعطرة والخالية من الإضافات العطرية ومن الكحول أو صابون لطيف ومرطب، ثم اشطفى مؤخرته جيدا بالمياه العادية وقومى بتنشيف جلده بهدوء.

3- اتركى طفلك يتحرك بحرية فى أغلب الأوقات دون ارتداء حفاضة حتى تصبح التهوية مثالية، والتخلص سريعا من التسلخات، واتركيه فى غرفة درجة حرارتها دافئة، مع وضع قطعة قماش يجلس عليها قطنية.

4- ضعى على مؤخرة طفلك مرهما موصوفا أو كريما موصوفا له من قبل طبيبه قبل ارتدائه الحفاضة.

5- عند استحمام الطفل تكفى مرة واحدة لنظافته، واستخدامك للمرطبات والمنظفات الرطبة الخاصة فقط للأطفال فالمياه تساعد على حماية بشرته.

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