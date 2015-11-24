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وزير البيئة يطلع الرئيس على استعدادات مشاركة مصر بمؤتمر المناخ فى باريس

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وزير البيئة يطلع الرئيس على استعدادات مشاركة مصر بمؤتمر المناخ فى باريس وزير البيئة يطلع الرئيس على استعدادات مشاركة مصر بمؤتمر المناخ فى باريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتور خالد فهمى وزير البيئة الذى أطلع االرئيس على آخر المستجدات والاستعدادات الجارية للمشاركة المصرية فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذى سيعقد فى باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى11 ديسمبر 2015.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير استعرض الجهود التى قامت بها فى إطار التحضير لمشاركة قوية وفاعلة فى المؤتمر، وذلك فى ضوء توليها تنسيق الموقف الإفريقى، حيث تتولى مصر حالياً رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، فضلاً عن رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

واستعرض الوزير الجهود التى تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعى حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية فى التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، أخذاً فى الاعتبار أن إفريقيا هى القارة الأقل تسبباً فى الانبعاثات الحرارية، والأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
>وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد اهتمام مصر بالإعراب خلال المؤتمر عن شواغل دول القارة الإفريقية وحقها فى الحصول على التمويل والقدرات التكنولوجية والخبرات الفنية اللازمة لمساعدتها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وسد الفجوة التمويلية التى تواجهها حتى عام 2020 والآخذة فى التنامى من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.

وشدد الرئيس على أهمية تحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه فى باريس، واحترام كافة مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بما يتيح للدول الافريقية الفرصة للنمو، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها فى هذا الإطار.

كما أكد الرئيس على أهمية حشد الدعم الدولى اللازم لمبادرتى الطاقة المتجددة فى إفريقيا، والتكيف مع التغيرات المناخية، اللتين تم إطلاقهما فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ الذى عُقد على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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مصر 365

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