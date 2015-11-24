الخارجية: الشرطة الأردنية حددت المعتدين على المصرى "خالد الشلقامى"

قال السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إنه تفاعلاً من جانب وزارة الخارجية مع خدمة "صحافة المواطن" التى أطلقها موقع اليوم السابع، فإنه تواصل مع السفارة المصرية بالأردن لمتابعة شكوى أحد المصريين المقيمين بالأردن، ويدعى "خالد عيد شلقامى"، لافتاً إلى أن السفارة أفادت بأن المواطن خالد شلقامى قد أدخل مستشفى السلط متأثراً بجراحه نتيجة طلق نارى بأعلى الفخد الأيمن، وبعض أثار الضرب بسلاح أبيض فى الوجه والذراعين.

وقال النقيب فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن السفارة المصرية بالأردن أوفدت مندوبا لزيارة المواطن المصرى بالمستشفى للاطمئنان على حالته، كما زار المندوب مدير المركز الأمنى بالسلط الذى وعد بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، لافتاً إلى أنه بالمتابعة مع الشرطة الأردنية أفادت بأن شخصين قاما بالاشتراك فى الجريمة، وهما عواد العطيات"صاحب العمل الذى يعمل لديه المواطن المصرى"، وروكان ابو رومان" معتاد إجرام وله سابقتان فى الشروع بالقتل".

وأشار السفير هشام النقيب إلى أن تقدير السفارة لما حدث يشير إلى أن القضية تتعلق بتصفية حسابات مالية بين صاحب العمل والمجنى عليه، مؤكداً على أنه مازال البحث جارياً للقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة .

وكان أحد القراء، أرسل مقطع فيديو، قال إنه لأحد المصريين المقيمين بالأردن، ويدعى "خالد عيد شلقامى"، يرقد بأحد المستشفيات لتلقى العلاج بعد قيام مجموعة من الأردنيين بالاعتداء عليه وإصابته إصابات بالغة فى جسده، نتيجة استخدام آلات حادة متمثلة فى " الساطور ، والشفرات الحادة" ، وطلقة نارية.

وقال المواطن في الفيديو " إن المعتدين عليه أرادوا قطع عضوه الذكرى، بخلاف تمزيق أجزاء كبيرة ومتفرقة فى أنحاء جسده نتيجة الإصابات البالغة"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة الأسباب التي أدت إلى قيام الجناة بضرب المجني عليه بهذه الشراسة، مطالبا ملك الأردن بسرعة القبض على الجناة ومحاكمتهم على هذه الأفعال " قائلا :" مش عايز غير حقى " .

صحافة المواطن: بالفيديو..الاعتداء على مصرى بالأردن ومحاولة قطع عضوه الذكرى