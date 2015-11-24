وزير الدفاع الروسى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسى

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى، عقب زيارة للقاهرة ألتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث عدد من الملفات المشتركة ودعم علاقات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا.

وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير الدفاع الروسى سيرغى شويجو، التعاون الثنائى والوضع فى المنطقة فضلا عن مكافحة الإرهاب.

وأكد "شويجو" تقدير روسيا لدور مصر فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً تطلع بلاده لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين فى جميع المجالات، ولا سيما فى المجال العسكرى، والاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد السيسى حرص مصر على تعزيز التعاون مع روسيا فى كافة المجالات، ومن بينها المجال العسكرى، بما يدعم قدرة البلدين على مواجهة مختلف التحديات.

وكان فى وداع وزير الدفاع الروسى بالمطار الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و"سيرجى كيربيتشينكو" سفير روسيا لدى مصر.