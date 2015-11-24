جامعة المنيا تتقدم هيئة ضمان جودة التعليم لاعتماد "رياض الأطفال" فى ديسمبر

افتتح الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا أول مجلس لكلية رياض الأطفال، بحضور الدكتور نبيل الجباس عميد الكلية والدكتور أحمد شوقى زهران مدير وحدة الجودة والإعتماد بالجامعة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أبو المجد بأن مجلس الكلية هو ركن أساسى من أركان الكلية ومنه تتخذ القرارات وتنفذ اللوائح التى تساعد على انتظام العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية؛ حيث يستمد المجلس قوته وقراراته من الشفافية والحيادية فى اتخاذ القرارات التى من شأنها رفع شان الكلية والجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة على الجهد المبذول لاستيفاء معايير الجودة من خلال أساليب وآليات غير تقليدية والتى بناء عليها أتخذ المجلس قراراً بالإجماع على تقدم الكلية للاعتماد فى منتصف ديسمبر القادم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

كما أشاد الدكتور نبيل الجباس بدعم رئيس الجامعة للكلية معنوياً ومادياً واتخاذ قراراً بتشكيل مجلس كلية رياض الأطفال ودعمه لمختبرات ومعامل الكلية ومتابعته للأنشطة داخل الكلية عن قرب.