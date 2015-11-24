مدرب الزمالك - ريجيكامب.. صانع فرحة تأخرت 7 سنوات وهُدد بالقتل بسبب نجم السعودية

من هو؟ هل هو مدرب جيد؟ ما النجاحات التي حققها؟ سؤال دار في أذهان جماهير الزمالك بعد طرح أسم الروماني لوران ريجيكامب على إدارة النادي لشغل منصب المدير الفني عقب رحيل جوزفالدو فيريرا.

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تلقى سيرة ذاتية للمدير الفني الروماني لوران ريجيكامب لتولى تدريب الفريق خلفا لفيريرا.

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

وهاجم مرتضى منصور فيريرا بشدة بعد رحيله مشيرا إلى "مدرب فاشل وخمورجي". (طالع هجوم مرتضى على فيريرا)

ليبدأ بعدها الحديث عن من سيكون المدرب الجديد. قبل أن يؤكد أحمد مرتضى منصور إن "المدرب الجديد سيكون أجنبيا".

وعلم FilGoal.com أن أسم ريجيكامب تم طرحه على مجلس إدارة النادي. (طالع التفاصيل).

فمن هو هذا الروماني؟ FilGoal.com يستعرض حكاية الروماني الشاب في عالم التدريب.

الأسم: لورينت ريجيكامب.

العمر: 40 سنة.

الجنسية: روماني.

المركز: كان يلعب في مركز الوسط الهجومي ولعب لـ7 أندية.

اعتزاله: أنهى مسيرته كلاعب كرة قدم مع نادي كايزرسلاوترن الألماني عام 2009.

التدريب: بدأ مسيرته بعد عام واحد من اعتزاله اللعب فقاد فريق سناجوف.

بداية سريعة متنقلة

بمجرد إعلان ريجيكامب اعتزاله لاعب كرة القدم توجه سريعا إلى عالم التدريب.

وبدأ الروماني مشواره التدريبي مع نادي سناجوف الروماني في دوري الدرجة الثانية الرومانية في 2009.

ومع نهاية موسم 2009-2010 انتقل المدرب إلى فريق جامعة كرايوفا من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط.

وهو ما حدث بالفعل فنجح ريجيكامب في إنقاذ فريق الجامعة من الهبوط إلى الدرجة الثانية الرومانية.

وعلى الرغم من ذلك لم يتم تجديد عقد المدرب مع النادي ليرحل.

بعدها تولى ريجيكامب مهمة قيادة فريق جلوريا بيستريتا الروماني أيضا.

إقالة هنا ثم عودة هنا ثم رحيل من هنا!

مع جلوريا بيستريتا تمت إقالة ريجيكامب بعد 12 مباراة فقط ليعود بعدها إلى فريقه الأول سناجوف.

مع سناجوف في الفترة الجديدة رحل بعد 5 مباريات فقط! ومن جديد لتلبية نداء جامعة كرايوفا.

ولكن هذه المرة رحل بعد 6 مباريات فقط!

ليس بسبب النتائج أو بسبب الأداء ولكن بسبب التعامل مع لاعبي الفريق.

إذ دخل ريجيكامب في خلافات وصراعات قوية مع لاعبي الفريق وأدى ذلك لرحيله عقب 6 مباريات فقط.

الفترة الأفضل والفرحة المنتظرة

الفرحة الكبرى والإنجاز والانتصارات جاءت لريجيكامب مع العريق ستيوا بوخارست.

ريجيكامب الذي لعب من قبل بقميص بوخارست تولى قيادة الفريق عام 2012.

وقضى ريجيكامب أطول فترة له في عالم التدريب مع بوخارست على الرغم من تواجده لموسمين فقط.

ولكن الفرحة التي تأخرت 7 سنوات لجماهير بوخارست أخيرا تحققت والفضل لريجيكامب.

أخيييييرا بوخارست بطلا للدوري الروماني.

أخر لقب دوري لبوخارست كان موسم 2005-2006. قبل أن يختفي الفريق من منصبة التتويج.

ومع ريجيكامب عاد الفريق أخيرا لمنصة التتويج موسم 2012-2013.

فانفجرت صرخات الفرحة والسعادة يوم 28 مايو 2013. الجولة الأخيرة وبوخارست يسدل الستار على موسمه كبطل للمسابقة.

ليتحصل ريجيكامب على أول جائزة فردية في مسيرته. أفضل مدرب في رومانيا لعام 2013.

ليس الدوري فقط من كتب تتويج ريجيكامب بجائزة الأفضل. بل نجح المدرب الروماني في الفوز بلقب السوبر على حساب نادي بترولول بثلاثية مقابل لاشيء.

إلى جانب وصول بوخارست لدور الـ16 من الدوري الأوروبي بعدما تصدر مجموعته والتي ضمت كلا من شتوتجارت الألماني واف سي كوبنهاجن ومولده.

قبل أن ينجح في الفوز على حساب أياكس في دور الـ32 من البطولة ليصل إلى دور الـ16.

وقتها في مواجهة تشيلسي وحقق مفاجأة كبيرة وفاز ذهابا 1-0 قبل أن يخسر بصعوبة كبيرة في إنجلترا 3-1 ويودع البطولة. بطولة توج بها تشيلسي في النهاية.

التحدي الجديد والنجاح يتواصل

الموسم التالي كان التحدي الأصعب لريجيكامب من أجل تحديد مدى قوة المدرب وهل سيحافظ على لقب الدوري؟

وبالفعل هذا ما حدث.

بوخارست يكرر تتويجه باللقب ويحصد البطولة المحلية بعد منافسة شرسة مع استرا جيورجيو وبترولول.

وكاد أن يكرر الثنائية بلقب السوبر من جديد ولكنه هذه المرة خسر أمام منافسه على الدوري استرا جيورجيو بركلات الترجيح.

هذا إلى جانب نجاحه في التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لأول مرة من موسم 2008-09.

السعودية وتهديد بالقتل في الدقيقة الأولى!

في 27 مايو 2014 خاض ريجيكامب تجربة جديدة هذه المرة في السعودية.

فأعلن نادي الهلال السعودي تولى ريجيكامب مهمة تدريب الفريق بعقد لمدة موسمين.

وهنا أول الأزمات الكبرى للمدرب الجديد على العالم التدريبي.

بمجرد فقط اقتراب ريجيكامب من تدريب نادي الهلال وقبل حتى أن يمضي رسميا على العقد والسبب هو سامي الجابر.

النجم السعودي كان يتولى مهمة الهلال ومع اقتراب رحيله واقتراب ريجيكامب شنت الجماهير السعودية هجوما حادا على ريجيكامب لأنه "سيكون السبب في رحيل نجمنا المفضل سامي الجابر".

صحيفة (سبورت الرومانية) سلطت الضوء على الهجوم الشرس الذي تعرض له المدرب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حتى توقيعه العقود.

وأشارت الصحيفة لرسائل التهديد التي تلقاها المدرب والتي جاءت من ضمنها "لا تأتي إلى السعودية. نحن نريد سامي الجابر فقط".

هذا إلى جانب الرسالة الأقوى "إذ أتيت إلى السعودية لتدريب الهلال سنقوم بقتلك!".

ولكن في النهاية تولى ريجيكامب مهمة تدريب الهلال.

انطلاقه ولا أروع

مباراتان في الدوري ثم لقاء ربع نهائي دوري أبطال آسيا. هكذا كانت بداية ريجيكامب مع الهلال.

وسريعا سريعا تناست الجماهير هجومها على المدرب بعد النتائج الرائعة.

5 انتصارات وتعادل في أول 6 مباريات في الدوري.

وينجح في الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

قبل أن يقود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا. بعد 5 أشهر فقط من تولي المهمة.

في النهائي المثير للجدل على مستوى التحكيم حسبما تحدثت كل وسائل الإعلام السعودية، خسر الهلال اللقب لصالح سيدني بعد الخسارة ذهابا 1-0 والتعادل 0-0 في الإياب.

بعد خسارة النهاية كل شيء اختلف. الحالة المعنوية انخفضت الهجوم بدأ التقليل من البداية الرائعة زاد وزاد.

قبل أن يخسر الهلال لقب كأس ولي العهد السعودي بالخسارة أمام الأهلي.

لتنتهي الرحلة السعودية للروماني ريجيكامب.

"أنت كاذب!"

بعد الرحيل تحدث ريجيكامب مع برنامج (صدى الملاعب) الشهير عن الرحيل من الهلال قائلا: "رئيس نادي الهلال هو من تسبب في إقالتي".

وهنا ظهرت أزمة جديدة.

صحيفة رومانية تشن هجوما لاذعا على المدرب تحت عنوان "أنت كاذب" والسبب هو حديثه مع برنامج صدى الملاعب.

وبررت الصحيفة هجومها على ريجيكامب فكتبت: "أنت لا تقول الحقيقة. والدليل حديثك مع قناة DIGI سبورت الرومانية والتي قلت من خلالها إنك أنت من استقال وقرر الرحيل".

وقتها قال ريجيكامب مع القناة الرومانية: "لم يجبرني أحد على الرحيل من الهلال. أنا من اتخذ القرار وذلك بعد استقالة المساعد".

لتهاجم الصحيفة الرومانية المدرب متهما إياه بالكذب ومحاولة التضليل.

الأزمة الأخيرة

ويتولى حاليا ريجيكامب مهمة قيادة نادي بي إف سي ليتيكس لوفيتش البلغاري.

وخاض ريجيكامب 13 مباراة مع لوفيتش ونجح في تحقيق 5 انتصارات وتلقى هزيمتين وتعادل 6 مرات.

ولكن ظهرت أزمة جديدة.

إذ رفض ريجيكامب إرسال لاعبي الفريق إلى معسكر منتخب بلغاريا.

وكان من المقرر انضمام لاعبي نادي لوفيتش لمعسكر المنتخب البلغاري في المدة ما بين 9لـ13 نوفمبر.

وفي الأخير يقرر ريجيكامب عدم إرسال لاعبي الفريق لتندلع أزمة كبيرة في بلغاريا.

وكتب (رومانيا تي في): "ريجيكامب يتسبب في فضيحة".

وأوضح التليفزيوني الروماني إن المدرب رفض إرسال لاعبيه إلى المنتخب مما يثير مشكلة وأزمة كبيرة.