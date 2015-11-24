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الأهلي يكشف تفاصيل حفل الرعاية

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الأهلي يكشف تفاصيل حفل الرعاية الأهلي يكشف تفاصيل حفل الرعاية

كشف شمس الدين مدير فرع النادي الأهلي بالجزيرة عن تفاصيل حفل الإعلان عن رعاية شركة "صله" للنادي الأحمر يوم الخميس المقبل.

وتعاقد الأهلي مع شركة صله لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم الخميس المقبل تحت سفح الأهرامات بالتنسيق مع شركة صله احتفالا بتوقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية.

وقال شيرين شمس للصحفيين: "شركة صله ستكون صاحبة الحقوق في احتفالية الرعاية المحدد لها يوم الخميس".

وتابع "الشركة السعودية قامت بالترتيبات الكاملة للحفل بالتنسيق مع إدارة النادي في كافة الأمور، وعلى هامش هذا الحفل سوف يتم الاحتفاء بلقب الأكثر تتويجا في العالم الذي يستحوذ عليه الأهلي على حساب العديد من الأندية العالمية".

وأضاف شمس "تم توجيه الدعوة للعديد من قيادات الدولة في مقدمتهم السيد رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والإسكان، ووزراء الشباب والرياضة السابقين، وبعض القيادات الرياضية الدولية، وشركاء الأهلي القائمين على الحقوق التسويقية".

وأكمل "كما تم توجيه الدعوة إلى السيد محافظ القاهرة ورئيس اللجنة الأوليمبية وكافة مجالس إدارات الأهلي السابقة، ولاعبي الأهلي القدامى والحاليين، ورجال الإعلام المرئي في البرامج الرياضية ورؤساء الأقسام الرياضية في الصحف".

وأكد شمس على أن الأمور تسير في الإطار الجاد لتخرج الاحتفالية بالمكانة التي يستحقها النادي الأهلي.

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فيديو اليوم السابع

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