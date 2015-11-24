مرشح خاسر بالشرقية: حزين على عدم مشاركة الشباب

أعرب مرشح دائرة بلبيس فى الشرقية والذى لم يحالفه الحظ "خالد قنديل"، عن شكره للأهالى الدائرة، مؤكدا أن فكرة ترشحه لمجلس النواب جاءت لإيمانه بأن الشباب هم من آن الأوان أن يحملوا الراية، مشيرا إلى أنه كان يحمل أحلاما، كشاب أحب بلاده ولديه قناعات بأن يستطيع أن يكون لسان حال الكثير من بسطائها.

واستنكر "قنديل" فى تدوينة له، عزوف الشباب عن المشاركة قائلا: "من يعتقدون أن التغيير يعتمد فقط على ميدان التحرير ثم النوم فى المنازل أو الجلوس على المقاهى، حزنى الشديد أنى لم أصل لتحقيق ما تمنيت ليس لى، بل لأحلام حلمتها للطفل وللشباب وللكبار، أكثر حزنى أنى أرى الحياة تسير إلى الخلف، الماضى يعود بوقاحته، وعنفوانه وقسوته ومراره".

- سيف اليزل: فوز قائمة فى حب مصر على قطاع القاهرة بـ67% وشرق الدلتا بـ72%

>

- "العليا للانتخابات" تلغى مؤتمرها المقرر عقده اليوم حدادا على ضحايا العريش

>

- "ماعت": مرشح وشقيقته بالشرقية وزعا "ملابس داخلية" و"فياجرا" على الناخبين

>

- نواب الضربة القاضية فى الانتخابات..9مرشحين تأكد فوزهم بلقب "النائب" فى ليلة فرز المرحلة الثانية..على مصيلحى يخطف مقعد أبو كبير.. وخالد يوسف يقتنص مقعد كفر شكر.. والسويدى ومحمود خميس يربحان بالشرقية

>

- نجوم فى جولة الإعادة.. ناعوت وزين السادات يخوضانها بدائرة الأغنياء.. ونجل الشاذلى ينتظر الجولة الثانية بالباجور.. مجاور يتحدى أبو سعدة بالمعادى.. عكاشة ينافس بدراوى فى طلخا ومرتضى يواجه الشيخ بميت غمر

>

- مؤشرات انتخابات القليوبية.. فوز المخرج خالد يوسف والإعلامى أحمد بدوى.. ومحمود بدر "تمرد" ينجح على قائمة فى حب مصر.. و46 مرشحا يخوضون الإعادة.. والمستقلون ينافسون "المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد"

>

- الإعادة تحسم مصير مرشحى الانتخابات بالغربية.. 48 مرشحا يخوضون الإعادة فى 9 دوائر انتخابية.. أحزاب "مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" و"الوفد" تنافس المستقلين على 24 مقعدا فرديا.. والشباب والمرأه الأبرز

>

- المؤشرات النهائية لنتائج انتخابات المنوفية.. قائمة "فى حب مصر" تحصل على المركز الأول وتحصد 584 ألف صوت..والإعادة على جميع دوائر المحافظة الـ9.. ومحمد وعفت السادات ومعتز الشاذلى الأبرز

>

- مؤشرات نتائج انتخابات دمياط.. 14 مرشحا يخوضون جولة الإعادة على 3 دوائر بـ7 مقاعد.. و3 مرشحين لحزب النور وامرأة واحدة ينافسون المستقلين.. ونسبة المشاركة 30%.. وأسامة العبد والحصى الأبرز فى الإعادة

>

- الأحزاب تنتصر بالقوائم وتخفق بالفردى.. المصريين الأحرار يخوض الإعادة بـ 52 مرشحًا.. و"الوفد"يحصد مقعداً فردياً ويجرى الإعادة بـ43 مرشحاً.. ومستقبل وطن يراهن على 50 مقعدا.. و"حماة وطن" فرصه على 5 مقاعد

>

- مؤشرات نتائج الدقهلية.. 58 مرشحا يدخلون الإعادة على 29 مقعدا.. مرتضى منصور يواجه أسامة الشيخ فى ميت غمر.. وتوفيق عكاشة ضد فؤاد بدراوى بطلخا.. وقائمة فى حب مصر تفوز بكل المراكز.. و36.13% نسبة التصويت

>