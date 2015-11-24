بالصور.. وزير الإعلام الكويتى يفتتح القرية التراثية بشرم الشيخ

>أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود الصباح، أهمية مهرجان الشباب العربى للثقافة والفنون وإحياء التراث فى دعم العمل الشبابى العربى المشترك، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب العربى وتحصينه بالقيم وتحفيزه للاهتمام والحفاظ على التراث وخاصة الحرف اليدوية التى تعبر عن الهوية الثقافية العربية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض التراثى "القرية التراثية المصاحب لمهرجان الشباب العربى للثقافة والفنون فى مدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات مهرجان الشباب العربى للثقافة والفنون وإحياء التراث الذى ينظمة المجلس العربى للشباب والتنمية المتكاملة برئاسة الدكتورة مشيرة أبو غالى وتحت رعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة وزارت الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة المصرية.

وقال الشيخ سلمان الصباح، أن إقامة فعاليات المهرجان فى شرم الشيخ ومشاركة العديد من الدول العربية ومنها دولة الكويت يعكس أهمية التراث فى وطننا العربى بشكل عام.

وأكد الصباح على أن زيارته إلى شرم الشيخ تأتى تأكيدًا على دعم الكويت للسياحة المصرية وتقديم العديد من المبادرات فى هذا الشأن.

وأشاد بالجهود التى تقام لدعم السياحة فى مصر وتنشيطها مثمنا المشاركة الشبابية الكبيرة التى شهدها المهرجان من الدول العربية كافة، مؤكدا أن هذه المشاركات هى تعزيز للعمل الشبابى العربى وترجمة حقيقية لأهداف دعم ورعاية تمكين الشباب.

وشدد الشيخ سلمان الصباح على دور المهرجان فى تعزيز دور وجهود الشباب العربى فضلا عن تعزيز دور ومكانة مصر لدى العرب.

وأعرب عن تمنياته بنجاح المهرجان فى تحقيق أهدافه وأهداف المساهمات الشبابية العربية معتبرًا اختيار موضوع الثقافة والفنون وإحياء التراث عنوانًا للمهرجان هو اختيار موفق لاسيما أن الشباب بأمس الحاجة للتحصين من خلال إبراز التراث العربى الداعم للإنسانية والحضارة والذى كان ولايزال يدعو للبناء وتعزيز القيم.

وثمن الشيخ سلمان الصباح بالجهود التى بذلتها مصر لاستضافة هذا المهرجان سواء فى الجانب الرسمى لافتتاح المهرجان بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية وانطلاق فعاليات المهرجان فى الأيام المقبلة من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

كما أعرب عن الشكر للمكتب الثقافى الكويتى برئاسة المستشار الدكتور فريح العنزى وعلى مشاركته فى المهرجان وبالقرية التراثية وحرصه واهتمامه لعرض الكثير من الإصدارات الثقافية.

وحظى الشيخ سلمان الصباح بترحيب شديد من الشباب المشاركين من الدول العربية وخاصة دولة الإمارات العربية.

من جانبها، ثمنت رئيس المهرجان رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية مشيرة أبو غالى حرص الشيخ سلمان الصباح للمشاركه فى فعاليات المهرجان واحتضان الشباب وأعماله التراثية والحرفية وتأكيده للحفاظ على الهوية العربية والتراث، إنما هى رسالة للشباب العربى كافة، وأعلنت عن عقدها مباحثات مشتركة مع وزير الإعلام الشيخ صباح وترحيبه لإقامة فعاليات شبابية عربية ثقافية لإحياء التراث.

وشاركت فى القرية التراثية عدد من الدول العربية من بينها مصر ودولة الإمارات والسودان ودولة قطر وضمت أجنحتها عددا من المشغولات اليدوية والتراثية والملابس الفلكلورية التى قام بانتاجها الشباب.

ويضم الوفد المرافق للشيخ سلمان الحمود الصباح إلى المهرجان القائم بالأعمال فى مندوبية دولة الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية فلاح فهد المطيرى والوكيل المساعد فى وزارة الدولة لشؤون الشباب يوسف اليتامى ومستشارى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور عبدالعزيز الدعيج والمستشار الدكتور عيسى الأنصاري.

كما شاركت الدكتورة سناء العصفور منسقة وفد دولة الكويت عضو الهيئة الاستشارية بمجلس الشباب العربى للتنمية.

وتستمر فعاليات المهرجان بمشاركة دولة الكويت حتى 28 نوفمبر الجارى وذلك بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ الذى تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة.



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