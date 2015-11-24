"القومى للمرأة" بالبحيرة ينظم ندوة حول المخاطر الصحية لشبكات "المحمول"

نظم اليوم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد ندوة ثقافية بمكتبة دمنهور العامة تحت عنوان " المخاطر الصحية والبيئية لشبكات التليفون المحمول".

شارك فى الندوة المهندسة نادية عبده – نائب محافظ البحيرة و المهندس حسام خضير- استشاري الصحة والبيئة لشبكات التليفون المحمول وعدد كبير من عضوات فرع المجلس والرائدات الريفيات، وممثلين عن شركة موبينيل بهدف التوعية والتقليل من مخاطر الاستخدام غير الرشيد لتقنية الهواتف المحمولة، حيث تم استعراض الاحتياطات الواجب اتخاذها للتعامل مع شبكات التليفون المحمول التى تتواجد محطاتها فوق أسطح العمارات السكنية و تأثيرها على صحة العنصر البشري والبيئة المحيطة.

وقد أوصت الندوة بضرورة زيادة التوعية بهذه التقنية وإبراز سلبياتها إيجابياتها علي المجتمع والبيئة

>واهتمام شركات التليفون للبعد البيئي عند نشر محطاتهم داخل الكتل السكنية والمناطق المحيطة، وكذلك توعية المواطنين بضرورة الاتصال برقم 155 الخاص بوزارة الاتصالات في حاله وجود شكاوى لديهم من سوء الخدمة، مع قيام شركات المحمول بتخصيص هامش من أرباحها لدعم البرامج البيئية الخاصة بالحد من الآثار الضارة لشبكات المحمول .