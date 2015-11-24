طبيب يستأصل رحم سيدة أثناء عملية الولادة القيصرية فى بنى سويف

بعد عام كامل من ولادة طفليها التوأم، اكتشفت أن الطبيب الذى أجرى لها عملية الولادة القيصرية، أزال لها الرحم دون موافقتها، و دون أن يبدى الأسباب التى دفعته إلى ذلك.

هذا ما تعرضت له ولاء محمد، التى ظلت تعانى من آلام مبرحة لا تفارق جسدها، منذ ولادة توأمها، دون أن تعرف ما هو السبب.

"أنا مش عاوز غير حق مراتى اللى اتبهدلت على يد الأطباء، ولا علشان ملناش ضهر حقنا هايضيع".

هكذا بدأ محمد رجب معبراً عن معاناته مع الأطباء الذين تسببوا فى تدهور الحالة الصحية لزوجته، بعد ولادتها للتوأم داخل إحدى المستشفيات الخاصة فى مركز الفشن فى محافظة بنى سويف.

الرجل الثلاثينى العمر والموظف فى الإدارة التعليمية فى بنى سويف، يقول إنهم اكتشفوا استئصال رحم زوجته بدون علمهما، و هو ما جعلها تعانى من وجود تجمعات دمويه فى جدار البطن، أدت إلى عدم قدرتها على الحركة تماما.

وأضاف "بعد الولادة فى العام الماضى انتابتها آلام شديدة، وكان الاعتقاد بأنها الأعراض العادية لما بعد الولادة، وهو ما فسره الطبيب الذى قام بإجراء العملية بقوله "انتوا محسودين علشان توأم ولدين".

وتابع "وهو ما دفعنى إلى عرضها على طبيب أخر، اكتشف استئصال الرحم لزوجتى خلال العمليه القيصرية، وهو ما تسبب فى تدهور حالتها الصحية"، و بناء عليه تقدم الزوج ببلاغ إلى النيابة العامة والتى أمرت بتحويلها على الطب الشرعى.



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