الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يستمر الطقس غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية .. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانا فوق البحر وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة والموج مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.

رياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شرقية - شمالية شرقية / 30 - 40/ 50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب احيانا بارتفاع من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة إلى وثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 20 75 40 .

> دبي 29 22 70 35 .

> الشارقة 29 22 70 35.

> عجمان 29 19 75 30.

> أم القيوين 29 18 75 30 .

> رأس الخيمة 30 17 75 30 .

> الفجيرة 28 21 70 35.

> العين 29 18 75 30 .

> ليوا 29 16 85 30 .

> الرويس 28 20 80 35 .

> السلع 28 20 85 40.

> دلما 27 21 80 45 .

> طنب الصغرى 26 20 75 45 .

> طنب الكبرى 26 20 75 45 .

> أبوموسى 26 21 75 40.

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