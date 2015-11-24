وزير الدفاع الروسي يغادر القاهرة بعد لقائه الرئيس السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم، الثلاثاء ، سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي في ختام زيارة للقاهرة استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وبحث معه عددا من الملفات المشتركة ودعم علاقات التعاون العسكري بين مصر وروسيا والوضع في المنطقة فضلا عن مكافحة الإرهاب .

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء حرص مصرعلى تعزيز التعاون مع روسيا في كافة المجالات ومن بينها المجال العسكري، بما يدعم قدرة البلدين على مواجهة مختلف التحديات.

ومن جانبه ، أعرب شويجو عن تقدير روسيا لدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.. كما أعرب عن تطلع بلاده لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في جميع المجالات ولا سيما في المجال العسكري والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.

وكان في وداع وزير الدفاع الروسي بالمطار الفريق أول «صدقي صبحي» القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و«سيرجى كيربيتشينكو» سفير روسيا لدى مصر.