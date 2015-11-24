مطاوع رئيسًا لاتحاد جامعة سوهاج وعبدالكريم نائبًا

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية والتي أسفرت عن فوز الطالب أدهم قدري مطاوع، الفرقة الخامسة طب بشري، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بعدد 121 صوتًا، بينما فاز الطالب محمد عبدالكريم محمد كلية الطب البيطري بمنصب نائب رئيس الاتحاد بعدد 89 صوتًا، في الانتخابات التي أجريت اليوم بالاقتراع السري المباشر لمن لهم حق الانتخاب والذين يمثلون مجلس اتحاد طلاب الكليات وعددهم 224 طالب وطالبة، بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة.

> وناشد نور الدين الطلاب على حسن اختيار رئيس الاتحاد أو نائبه حسب معيار النفعية لهم والتواصل مع إدارة الجامعة، حتى يخرج من الجامعة جيل واعي من الشباب يمثل الشباب برلمانيًا خارج الجامعة، مؤكدًا أن العملية الديمقراطية بالجامعة تمت دون أي ضغط من أحد وعلى أكمل وجه من النزاهة والشفافية كونها لا تقل أهمية عن الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أنه سيتم عمل حفل تنصيب للاتحاد يليق بطلاب الجامعة.

> ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن اليوم كانت المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية، مشيرًا إلى أن كل المراحل تمت بشفافية وحياد تام، وفي السياق نفسه أكد الدكتور صفا أن جميع الطلاب سواسية أم إدارة الجامعة، حيث طالبهم باختيار رئيسًا لهم يتمتع بسمات القيادة.

> جدير بالذكر أن الانتخابات أشرف عليها الدكتور صفا محمود السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبعضوية كلًا من الدكتور الهلالي عبداللاه عصو قانوني، والدكتور هاني جعفر عضو اللجنة العليا، وإسماعيل الظهري عضوًا، والطالبين محمد عبدالحميد، وكرستين عادل نصيف عضو ا اللجنة العليا ممثلين عن الطلاب، وقد حصل الطالب أدهم قدري مطاوع، الفائز بمنصب رئيس الاتحاد على عدد 121 صوتًا بينما حصل نائب رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم محمدعلى عدد 89 صوتًا وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 164 صوتًا.