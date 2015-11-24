“جنايات قنا” تنظر محاكمة 74 إخوانيًا بتهمة التعدي على قوات الأمن

تنظر محكمة جنايات قنا، في جلستها غدًا الأربعاء، محاكمة 74 إخوانيًا، لاتهامهم في قضية تعدي على 81 فردًا من قوات الأمن بأسوان.

وتنظر المحكمة برئاسة المستشار صفاء النفوس الخطيب، في محاكمة 74 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، بعد توجيه، بتهمة التعدي على قيادات مديرية أمن أسوان، خلال أحداث الشغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد طلب الدفاع التأجيل لعدم استعدادهم لمرافعة.

جدير بالذكر أن المحكمة أجلت تلك القضية، والتي بين المتهمين خالد القوصي، أمير الجماعة الإسلامية ونائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين من أعضاء جماعة الإخوان وأحمد العمدة شقيق النائب السابق محمد العمدة.