روسيا تؤكد استمرار توريد الغاز الطبيعي لتركيا

أعلنت وزارة الطاقة الروسية باتزامها بالتعاقدات ومواصلتها تزويد تركيا بالغاز الطبيعي، و وجاءت هذه التصريحات عقب حادث إسقاط المقاتلة الروسية في سوريا بالقرب من الحدود التركية.

> قال أناتولي يانوفسكي، نائب وزير الطاقة الروسي، ردا على سؤال بهذا الشأن: “نعم، خلاف ذلك لا يمكن أن يكون”.بحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”.

> وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، عن إسقاط طائرة حربية “سو-24″ تابعة لمجموعة المقاتلات الروسية في سوريا، مرجحة أن يعود السبب إلى استهدافها بمضادات أرضية.

وتعتبر روسيا المورد الأول للغاز الطبيعي بالنسبة لتركيا، حيث تقوم روسيا بتلبية أكثر من نصف احتياجات الغاز في تركيا. ومن المتوقع أن تصل واردات الغاز الروسي الطبيعي إلى تركيا إلى ما يقارب الثلاثين مليار متر مكعب هذا العام.