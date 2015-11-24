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مجهولون يقتلون سائق "توك توك" لسرقته فى أسيوط

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مجهولون يقتلون سائق "توك توك" لسرقته فى أسيوط مجهولون يقتلون سائق "توك توك" لسرقته فى أسيوط
لقي صباح اليوم شاب مصرعه، إثر قيام مجهولين بطعنه طعنات نافذه في الصدر، بهدف سرقة التوك توك الخاص به.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز
>ديروط، يفيد مصرع عماد رفعت، 35 سنة، مقيم ديروط الشريف دائرة المركز متأثرا بإصابته بطعنات من سلاح أبيض في القلب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجناة استدرجوا المجني عليه بحجة توصليهم إلى منطقة مجاورة لمدرسة الثانوية الصناعية على الطريق المؤدي إلى قرية بانوب، وقاموا بقتله بهدف سرقة مركبة التوك توك الخاصة به.

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