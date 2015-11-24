وزير الخارجية السورى وليد المعلم يصل موسكو غدا ويلتقى لافروف الجمعة

>يصل وزير الخارجية السورى وليد المعلم غدا الأربعاء الى موسكو فى زيارة سيلتقى خلالها نظيره الروسى سيرغى لافروف، وفق ما أكدت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس بشار الأسد والمشاركة فى الوفد المرافق، لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقالت شعبان أن الزيارة "ستتناول تبادل وجهات النظر حول اجتماع فيينا والوضع الراهن"، مشيرة إلى أن لافروف والمعلم سيلتقيان الجمعة، وأوضحت أن "روسيا وإيران يبذلان كل ما فى وسعهما لدفع الغرب إلى ادراك ما يحدث فى سوريا"، مضيفة أن "الشعب السورى لا يشكل أولوية بالنسبة إلى الغرب".

وبحسب شعبان، فإن "الروس يفهمون تماما ما يحدث فى سوريا وهم جادون وصادقون".، وتعد روسيا حليفة رئيسية للنظام السورى وقدمت له الدعم السياسى والدبلوماسى فى مجلس الأمن منذ بدء النزاع منتصف مارس 2011، كما تسانده عسكريا منذ 30 سبتمبر بشن ضربات جوية تقول انها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية و"مجموعات إرهابية" اخرى.

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