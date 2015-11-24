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المرشح لحكومة الوفاق الليبية يزور الدار البيضاء للقاء وزير خارجية المغرب

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المرشح لحكومة الوفاق الليبية يزور الدار البيضاء للقاء وزير خارجية المغرب المرشح لحكومة الوفاق الليبية يزور الدار البيضاء للقاء وزير خارجية المغرب
وصل إلى الدار البيضاء قادما من العاصمة الجزائرية، فائز السراج، المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى الليبية، بدعوة من وزارة الخارجية المغربية، مساء أمس الاثنين، حيث سيلتقى خلال هذه الزيارة وزير الخارجية والتعاون المغربى صلاح الدين مزوار.

وأفاد المكتب الإعلامى لفائز السراج فى بيان صحفى- حصل اليوم السابع على نسخة منه- اليوم الثلاثاء، بأن الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الاتصالات المحلية والاقليمية والدولية التي تتم بشكل متواز لتحقيق الدعم الأمثل لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي يهدف إلى حقن دماء الليبيين ويحفظ وحدة التراب الليبي.

وأكد أن الجهود تأتى لتوحيد الجهود لخوض معركة واحدة قوامها القضاء على عدو مشترك واحد يتمثل في الارهاب العابر للحدود، وتحقيق حلم الليبيين في دولة تصون كرامتهم وترعى مصالحهم وينعم أهلها جميعا بخيرات بلادهم بعدالة ومساواة، وبما يجعل من ليبيا عنصر استقرار إقليمى ودولى.

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