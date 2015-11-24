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النيابة العامة تعاين حادث تفجير العريش

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النيابة العامة تعاين حادث تفجير العريش النيابة العامة تعاين حادث تفجير العريش
عاين فريق النيابة العامة اليوم موقع تفجير العريش، وأصدرت النيابة قراراتها بانتداب خبراء من المعمل الجنائى ووحدة المفرقعات، لفحص مكان التفجير، وكذا ندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمكان الانفجارات ومعرفة المادة المستخدمة فيها، وانتداب الطب الشرعى لتشريح جثث الشهداء ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بعد ذلك بالدفن .

وقررت النيابة تجميع أشلاء الجثث الموجودة فى مكان الواقعة والناتجة عن الانفجارات، لتحليلها فى معامل الطب الشرعى عن طريق الـ D.N.A للتوصل إلى شخصية مرتكبى الواقعة، واستدعاء أفراد الأمن المسئولين عن التأمين وقت الواقعة، وكذا شهود العيان الذين كانوا متواجدين وقت الواقعة لأخذ أقوالهم.

كما قررت تشكيل لجنة لمعاينة مواقع الانفجارات وتقدير التلفيات الناتجة عنها والتى لحقت بالفندق من جراء التفجيرات، وطلب تحريات إدارتى البحث الجنائى والأمن الوطنى حول ظروف وملابسات الواقعة .

وكانت الانفجارات قد وقعت صباح اليوم عن طريق سيارة مفخخة وحزام ناسف فى الهجوم على فندق "سويس أن" بالعريش.


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