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طالب ابتدائى يتقدم لمحافظ الشرقية بمبادرة لدعم لعلاج سرطان الأطفال

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طالب ابتدائى يتقدم لمحافظ الشرقية بمبادرة لدعم لعلاج سرطان الأطفال طالب ابتدائى يتقدم لمحافظ الشرقية بمبادرة لدعم لعلاج سرطان الأطفال
استقبل الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية وفدا من معهد أنشاص الرمل الإبتدائى النموذجى بحضور الدكتور السيد سراج وكيل منطقة الأزهر الشريف التعليمية بالشرقية، فى إطار دعمه لمبادرة الطالب زياد محمد فرماوى لدعم مستشفى الأطفال لعلاج السرطان 57357 .

كان الطالب قد تقدم بطلب لمحافظ الشرقية يطلب فيه مقابلته لعرض فكرته التى لاقت استحسان المحافظ، والذى أكد زيارة مستشفى سرطان الأطفال مع الطالب ووفد المعهد فى الثالث من ديسمبر المقبل.

صرح الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بأنه أعجب بمبادرة الطالب وحديثه معه أثناء لقائه، قائلا: لا أستصغر دور أى إنسان فى الحياة، فالدولة لا تستطيع عمل كل شئ ولابد من تعاون أفراد المجتمع.

ومن جانبه، قال الطالب زياد فرماوى إن مبادرته جاءت فكرتها من درس فى كتاب القراءة يتناول مرض السرطان وأعراضه ودور مستشفى الأطفال فى علاج المرض بالمجان، وكيف إن أصحاب فاطمة المريضة بالسرطان تعاطفوا معها وارتدوا قبعات بيضاء تضامنا معها لفقدها شعرها.

وتابع زياد: فقلت لنفسى انه ليس هناك مريض فى المعهد الازهرى للمشاركة فى دعم مرضى السرطان من خلاله، فقررت التبرع لصالح المستشفى التى رحبت بتواصله معها وحددت موعدا لزيارتها مع وفد من المعهد النموذجى، بحضور المحافظ ووكيل الأزهر بالشرقية، قائلا: " أنا ممتن للمحافظ لأنه إنسان يقدر أفكار الأطفال" .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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