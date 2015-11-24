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النيابة العامة تتحفظ على موقع تفجيرات العريش

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النيابة العامة تتحفظ على موقع تفجيرات العريش النيابة العامة تتحفظ على موقع تفجيرات العريش
تحفظت النيابة العامة على البقايا والآثار بموقع تفجيرات العريش بمحيط الفندق السياحى الذى شهد التفجير صباح اليوم، وقام فريق النيابة العامة بالتحفظ على بقايا السيارة المتفجرة وتجميع اجزائها المتناثرة فى موقع واحد.وفرضت قوات امن شمال سيناء طوقا امنيا حول موقع التفجير واثار السيارة المفخخة.
>اليوم السابع -11 -2015

من جانبه تففقد اللوء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء على ابوزيد مدير الامن موقع التفجير، وقال مصدر طبى إن أحد المدنيين الذين أصيبوا فى الحادث توفى بالمستشفى متأثرا بجراحه، وتم التحفظ على جثمانه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وهوعامل أمن بالفندق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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