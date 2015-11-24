الخارجية: السلطات الليبية تفرج عن دفعة ثانية من المصريين تضم 15 صيادا

صرح السفير الدكتور هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج إن السلطات الليبية أفرجت، بعد جهود مكثفة قامت بها الخارجية وسفيرنا فى طرابلس، عن دفعة ثانية من الصيادين المصريين وعددهم 15 صيادا كانوا على متن مركب الصيد "الأميرة منى" والذى تم احتجازه فى مدينة مصراتة الليبية لاختراقه المياه الإقليمية الليبية.

وقال مساعد وزير الخارجية أن هذا يأتى فى إطار توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى للمتابعة المستمرة لأوضاع المصريين فى الخارج وبصفة خاصة المحتجزين منهم فى الدول الأخرى.

وأضاف السفير هشام النقيب أنه قام بالتنسيق مع سفيرنا فى تونس للإشراف على نقل هؤلاء الصيادين إلى الحدود الليبية - التونسية (منفذ رأس جدير الحدودى) لاستخراج وثائق سفر لتمكنهم من دخول الأراضى التونسية تمهيدا لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وناشد السفير النقيب - مجددا - الصيادين ونقابات الصيادين وأصحاب المراكب بعدم الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى خاصة دول الجوار فى تلك الظروف الأمنية الاستثنائية، مشددا على أهمية احترام المياه الإقليمية للدول الأخرى وعلى احترام قوانين الصيد فى تلك الدول وعدم الصيد إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

الخارجية: الإفراج عن ١٥ صيادا مصريا محتجزا بليبيا منذ أكثر من 4 شهور