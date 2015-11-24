ننشر أسماء الصيادين الـ15 المفرج عنهم فى ليبيا

حصل "اليوم السابع" على أسماء الدفعة الثانية من الصيادين المصريين الـ15 العاملين على متن مركب الصيد "الأميرة منى"، والذين تم الإفراج عنهم اليوم بعد احتجازهم فى مدينة مصراتة الليبية، لاختراق المركب المياه الإقليمية الليبية.

وشملت قائمة المفرج عنهم كلا من: ناجى حميدو حميدو فراج "قبطان المركب"، وأمجد وحيد أحمد منصور "ميكانيكى"، وفتحى السيد أحمد البهلوان "مساعد قبطان"، ويحيى السيد محمد أحمد البهلوان "بحار"، والسيد السيد محمد أحمد البهلوان، وحسن حسن حسن لزم، وحسن محمد عبد الرحمن لزم، وعلى محمود محمد درويش، وسعيد سعيد محمد فراج، وبدوى محمد محمد البهلوان، وسعيد عبده سعيد فراج، ومجدى عبد الجليل محمد فراج، ومحمد على حسن لزم، والسيد أحمد محمد محمد قشلان، ونشأت محمد أبو حجازى.

كان السفير الدكتور هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، قد أكد منذ قليل أن السلطات الليبية أفرجت عن الدفعة الثانية من الصيادين المصريين الـ15 العاملين على متن مركب الصيد "الأميرة منى" بعد احتجازهم فى مدينة مصراتة الليبية لاختراقهم المياه الإقليمية الليبية.

وجاء الإفراج بعد جهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية وسفيرنا فى طرابلس، وقال مساعد وزير الخارجية أن هذا يأتى فى إطار توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى للمتابعة المستمرة لأوضاع المصريين فى الخارج وبصفة خاصة المحتجزين منهم فى الدول الأخرى، وقال النقيب إنه قام بالتنسيق مع سفيرنا فى تونس للإشراف على نقل هؤلاء الصيادين إلى الحدود الليبية - التونسية (منفذ رأس جدير الحدودى) لاستخراج وثائق سفر لتمكنهم من دخول الأراضى التونسية تمهيدا لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وناشد السفير النقيب - مجددا - الصيادين ونقابات الصيادين وأصحاب المراكب بعدم الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى خاصة دول الجوار فى تلك الظروف الأمنية الاستثنائية، مشددا على أهمية احترام المياه الإقليمية للدول الأخرى وعلى احترام قوانين الصيد فى تلك الدول وعدم الصيد إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

الخارجية: السلطات الليبية تفرج عن دفعة ثانية من المصريين تضم 15 صيادا