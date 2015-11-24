شركة إيجوث: قدمنا تسجيلات كاميرات المراقبة لتفجير فندق العريش للأمن

أكدت شركة إيجوث، المالكة للفندق سويس إن الذى تعرض لعملية إرهابية بالعريش اليوم، أنها ما زالت فى مرحلة حصر للخسائر التى تعرض لها الفندق، وأن إدارة الفندق قدمت تسجيلات كاميرات المراقبة للأجهزة المعنية، وتتابع الشركة تطورات الوضع الراهن بالفندق لحظة بلحظة.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تتقدم ، ببالغ الحزن والآسي، فى شهداء الوطن.

وذكر البيان، أنه فى تمام الساعة السادسة صباح اليوم، تلقت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق نبأ صادماً، بوقوع عملية إرهابية بمحيط وداخل فندق سويس إن العريش المملوك للشركة.

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