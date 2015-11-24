فريق من الداخلية يعاين أشلاء يشتبه أن تكون للانتحارى منفذ "تفجيرات العريش"

انتقل فريق من الأدلة الجنائية بمديرية أمن شمال سيناء، لمعاينة أشلاء يشتبه أن تكون للانتحارى منفذ تفجيرات فندق القضاة بالعريش، وتم التقاط صور للأشلاء، فى محاولات مستمرة من قبل أجهزة الأمن لتحديد هوية الانتحارى والتوصل إلى الجماعات الإرهابية المحرضة على ارتكاب الحادث.

وتم التحفظ على الأشلاء تحت حراسة أمنية مشددة لحين نقله الى المشرحة، بعدما تحول جسده إلى أشلاء صغيرة.

وكان إرهابيون استهدفوا فندقا يقيم به القضاة فى مدينة العريش بسيارتين مفخختين، مما أسفر عن استشهاد قاضيين وشرطيين وإصابة آخرين، فيما أحبطت أجهزة الأمن محاولة الانتحاريين اقتحام الفندق وتفجيره، حيث تعاملت قوات الأمن ببسالة مع الجناة وتصدت لهم.

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