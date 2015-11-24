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فريق من الداخلية يعاين أشلاء يشتبه أن تكون للانتحارى منفذ "تفجيرات العريش"

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فريق من الداخلية يعاين أشلاء يشتبه أن تكون للانتحارى منفذ "تفجيرات العريش" فريق من الداخلية يعاين أشلاء يشتبه أن تكون للانتحارى منفذ "تفجيرات العريش"
انتقل فريق من الأدلة الجنائية بمديرية أمن شمال سيناء، لمعاينة أشلاء يشتبه أن تكون للانتحارى منفذ تفجيرات فندق القضاة بالعريش، وتم التقاط صور للأشلاء، فى محاولات مستمرة من قبل أجهزة الأمن لتحديد هوية الانتحارى والتوصل إلى الجماعات الإرهابية المحرضة على ارتكاب الحادث.

وتم التحفظ على الأشلاء تحت حراسة أمنية مشددة لحين نقله الى المشرحة، بعدما تحول جسده إلى أشلاء صغيرة.

وكان إرهابيون استهدفوا فندقا يقيم به القضاة فى مدينة العريش بسيارتين مفخختين، مما أسفر عن استشهاد قاضيين وشرطيين وإصابة آخرين، فيما أحبطت أجهزة الأمن محاولة الانتحاريين اقتحام الفندق وتفجيره، حيث تعاملت قوات الأمن ببسالة مع الجناة وتصدت لهم.


>- الداخلية: أحبطنا محاولة انتحارى اقتحام فندق القضاة لتفجيره بحزام ناسف
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- المتحدث العسكرى: استشهاد قاضى و2 جنود شرطة وإصابة 12 فى حادث العريش الإرهابى
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- النيابة تكلف الأمن الوطنى بملاحقة المتورطين فى حادث فندق القضاة بالعريش
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- ننشر أول صورة للمستشار عمر حماد شهيد القضاء فى حادث انفجار العريش
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- نادى القضاة: مصر لن ترضخ للإرهاب.. ونتواصل مع الداخلية لتأمين عودة أعضائنا
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- هاشتاج "العريش" يتصدر "تويتر" بعد التفجيرات الإرهابية بفندق "القضاة"
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