معلق روما لـ في الجول: اعتذار لاعب لاتسيو لصلاح متأخر.. وميدو عانى من الكاريزما في ايطاليا

"لم يتوجه حتى للاعتذار إليه بعد ما فعله .. الأمر كان سيئا للغاية"

بهذه الكلمات، بدأ معلق شبكة "ميديا ست" كارلو زامبا حديثه لـFilGoal.com عن محمد صلاح الذي تعرض للإصابة في دربي العاصمة الإيطالية روما أمام لاتسيو بعد تدخل عنيف من البوسني لوليتش الذي يرى زامبا أنه ربما تعمد إصابة النجم المصري.

في البداية كيف ترى مستوى صلاح بعد مرور 13 جولة من الكالتشيو؟

صلاح لاعب مذهل، أنا سعيد بالمستوى الذي أراه منه مع روما، تطور كثيراً الآن عن بدايته مع روما، تعرضه للإصابة في هذا التوقيت أمر سيء للغاية، أتمنى أن ينجح في العودة قريباً فهو مهم للغاية للفريق ولرودي جارسيا.

روما حتى الآن مايزال يعاني من مشاكل دفاعية تؤثر على مسيرته.. أين الحل؟

بالتأكيد خط دفاعنا مشكلة كبيرة، أرى أن الحل الجذري لهذه المشكلة سيكون مع عودة ستروتمان مرة أخرى من الإصابة، عودته ستجعل خط وسط روما أقوى من الناحية الدفاعية وهذا ما يحتاجه الفريق حالياً.

ما هو خط الدفاع الأمثل بالنسبة لك لروما؟

مع عودة ستروتمان، يمكننا رؤية دي روسي في الخلف بجانب مانولاس مع وجود ديني كظهير أيسر وفلورينزي كظهير أيمن.

نعود لصلاح .. هل ترى أن لوليتش تعمد إصابته في الدربي ؟

لوليتش تسبب في ضرر كبير بالنسبة لصلاح، ما أثار غضبي أنه أدرك ما فعله بعد سقوط صلاح ولم يقم بالاعتذار إليه، لم يأتي اعتذاره إلا بعد يومين، لوليتش هو نموذج يمثل "لاتسيو"، لحسن الحظ أن أمور صلاح لم تسوء ولم يتعرض للكسر.

ما تعليقك على ما قاله ميدو عن صلاح بأنه لا يمتلك الكاريزما وأن الإعلام لن يهتم كثيراً بحياته خارج الملعب؟

لا أظن ذلك، ميدو لم يكن محظوظاً مع روما في السابق، لم يؤد بشكل جيد ولكن بعيداً عن ذلك فحياة ميدو كانت مليئة بالمشاكل، مع أياكس مع إبراهيموفيتش في البداية، هذه الشخصية لم تلمع في روما ولم يكن لها كاريزما بهذه الخصائص، على العكس من صلاح الذي تألق في الموسم الأول له ويحظى بقبول كبير في جداً في روما خارج الملعب وداخل الملعب.

كيف ترى مواجهة روما وبرشلونة اليوم ؟

في غياب صلاح وجيرفينيو الأمور ستكون صعبة للغاية أمام برشلونة، هما لاعبان مهمان في تشكيل رودي جارسيا، في كل الأحوال الأمور ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا شأننا شأن أي فريق يواجه برشلونة في كامب نو، أرى أن جارسيا يجب أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي :

تشيزني – مايكون – مانولاس – روديجير – ديني – دي روسي – ناينجولان – بيانتش – فلورينزي – دزيكو – فالكي.

أخيراً .. ما هو الهدف الأجمل لصلاح هذا الموسم بصوتك ؟

بالتأكيد هدفه في مرمى فيورنتينا، شخصياً أتمنى أن أعلق على الكثير من الأهداف له هذا الموسم.

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