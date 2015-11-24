وفاة مواطن سقطت عليه بوابة منزله الحديدية بالسلوم

لقى مواطن مصرعه بمدينة السلوم، إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بمنزله عليه، أثناء محاولته صيانتها.

تبلغ لقسم شرطة السلوم، من مستشفى السلوم المركزى، بدخول محمد صابر فضل يادم (60 سنة) مقيم العزبة الغربية، بالسلوم، جثة هامدة، ادعاء سقوط جسم صلب.

بالانتقال والفحص وسؤال فرج، نجل المتوفى، أكد أنه أثناء قيام والده المتوفى بعمل صيانة للبوابة الحديدية الخاصة بالمنزل، سقطت عليه مما أدى إلى إصابته ووفاته ولا يتهم أحداً بالتسبب فى الحادث.

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن الوفاة نتيجة كسر بالجمجمة والفقرات القطنية وهبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة .

كلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.