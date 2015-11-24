مصدر: ارتفاع ضحايا حادث فندق العريش من الشرطة لـ 3 بعد استشهاد أمين شرطة

أعلن مصدر أمنى رفيع المستوى ارتفاع شهداء الحادث الإرهابى الذي استهدف فندق إقامة القضاة بالعريش إلى 3 من رجال الشرطة.

وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – أن الشهيد الثالث هو أمين شرطة يدعى على سعيد على نعمة الله من قوة مديرية أمن شمال سيناء.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أن حادث التفجير، الذي وقع بنطاق الفندق المخصص لإقامة القضاة بمدينة العريش، وكذلك محاولة أحد العناصر الانتحارية الوصول إلى داخل الفندق لتفجير حزام ناسف كان يرتديه قد أسفر عن استشهاد كل من المستشار عمرو محمد حماد، وعمرو مصطفى حسنى وكيل النائب العام، والشرطى شعبان عبد المنعم، والمجند محمد إسماعيل حسن، والمواطن عربى محمود السيد، بالإضافة الى إصابة مستشارين اثنين، وثلاثة ضباط، و خمسة مجندين من قوات التأمين ومدنيين اثنين.

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