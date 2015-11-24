قيادى بالجيش الحر: الطياران الروسيان قتلا بعد إسقاط الطائرة فى جبل التركمان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها، أن قيادى بالجيش السورى الحر، أعلن أن الطياران الروسيان قتلا بعد إسقاط الطائرة الروسية في جبل التركمان، اليوم الثلاثاء.

وكانت تركيا استهدفت طائرة حربية روسية، وأبلغ رئيس الوزراء التركى الناتو والأمم المتحدة بتطورات الوضع على الحدود ، وأن الطائرة الروسية التي أسقطت انتهكت الأجواء التركية، فى حين نفت موسكو ذلك وأكدت أن الطائرة لم تدخل للمجال الجوى التركى.

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