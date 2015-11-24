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شكري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السوداني ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين

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شكري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السوداني ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين شكري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السوداني ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين

سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري مع نظيره السوداني الدكتور إبراهيم الغندور وزير خارجية السودان، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يلبى تطلعات شعبي وادي النيل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على قوة ومتانة العلاقات المصرية السودانية، وأعربا عن اهتمامهما بالعمل المشترك والتعاون الوثيق لتجاوز المبالغات الإعلامية التي شهدتها الأيام الماضية بما لايتسق وعمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري والغندور أكدا على أهمية التحسب واليقظة أمام أية محاولات تستهدف تعكير صفو العلاقات المصرية السودانية، مع ضرورة الاستمرار في توفير اكبر قدر من الرعاية لمواطني الدولتين لدى الطرف الأخر، فضلا عن ضرورة العمل الوثيق من اجل تعزيز العلاقات الثنائية تنفيذا لتوجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير.

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