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فوز إسلام طلبة برئاسة اتحاد طلاب جنوب الوادى بالتزكية

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فوز إسلام طلبة برئاسة اتحاد طلاب جنوب الوادى بالتزكية فوز إسلام طلبة برئاسة اتحاد طلاب جنوب الوادى بالتزكية
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلبة بقنا، عن فوز إسلام أحمد طلبة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى بالتزكية، ومحمود رشدى بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالانتخاب.

كما أعلنت عن فوز أحمد هلال بكلية الأثار برئاسة لجنة الأسر، ومكاريوس حشمت بالأمين المساعد، وأحمد مصطفى بكلية التربية الرياضية برئاسة اللجنة الرياضية، ومؤمن أحمد بكلية الهندسة بالأمين المساعد.

وفاز برئاسة اللجنة الثقافية محمود أحمد صلاح بكلية السياحة والفنادق، ورشا أحمد بكلية الإعلام بالأمين المساعد، وفازت رانيا نصر برئاسة اللجنة الفنية ويوسينا جميل بالأمين المساعد، ومحمد محمود بكلية التربية برئاسة اللجنة الاجتماعية، ونسمة حسن بكلية التربية بالغردقة بالأمين المساعد، وفوز عبدالله رمضان برئاسة اللجنة العلمية وحسن مصطفى بالأمين المساعد، وفوز أسماء حسن إسماعيل برئاسة اللجنة الفنية بعد تغلبها على منافسها محمد فؤاد فيما فاز أحمد عز بالأمين المساعد بالتزكية.

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