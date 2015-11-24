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فيديو | شاهد المكالمة التي “حرقت دم ” الاعلامي اسامة منير من فتاة تخون زوجها مع حبيبها

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فيديو | شاهد المكالمة التي “حرقت دم ” الاعلامي اسامة منير من فتاة تخون زوجها مع حبيبها فيديو | شاهد المكالمة التي “حرقت دم ” الاعلامي اسامة منير من فتاة تخون زوجها مع حبيبها

في حديث مع الإعلامي “أسامة منير” في برنامج الطيب والشرير ، تحدث عن أكثر مكالمة هاتفية حدثت معه من فتاة أفقدته أعصابه .

قال أن أثناء التحدث مع هذه الفتاة ، وذلك عن طريق حلقة من حلقات برنامجه الشهير : ” أنا والنجوم وهواك” ، وهذا البرنامج يذاع على المحطة الإذاعية ” نجوم أف أم 100.6 ”

قال ” أسامة منير ” في لقائه مع الإعلامية “رولا خرسا ” في برنامجها الذي يعرضه قناة ” LTC” وهو “الطيب والشرير” ، أن هناك فتاة قالت في بداية مكالمتها “أنا بحب حبيبي ولا تقول أني أتركه ، وكمان برده لا تقول لي أترك جوزي عشان أولادي ، وأنا في مشكلة مع حبيبي وعاوزاك تحلها لي ” ، فقد قال “منير ” أن طلبها هذا “حرق دمه” على حد كلامه.

كما تعجب “منير” من هذه الفتاة التي قامت بالاتصال من أجل حل مشكلتها مع حبيبها وليس من أجل زوجها وعندما سألها لماذا تخونين زوجك؟

قالت له “إنها اضطرت إلى أن تخون زوجها مع رجل آخر ، لأن زوجها رجل طيب ويعاملها معاملة حسنة.

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