صدق أو لا تصدق.. البعوضة المسببة لمرض لملاريا هى أحدث علاج له

إنجاز طبى هائل توصل إليه مؤخراً فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية سيتمكن من القضاء تماماً على مرض الملاريا، والذى يصيب ما بين 300 و500 مليون شخص كل عام، ويوجد أكثر من 3.2 مليار شخص على مستوى العالم معرضون للإصابة بالمرض، حسبما تؤكد منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض الأمريكية “CDC”.

المثير أن علاج مرض الملاريا سيتم باستخدام أنثى بعوضة الأنوفيلس المسببة للمرض، حيث تمكن العلماء من تطوير سلالات جديدة من هذه البعوضة باستخدام الهندسة الوراثية، ستقوم بدورها فى نقل بعض الجينات التى توقف انتشار المرض القاتل إلى الأجيال الجديدة من البعوض، والذى سيفقد القدرة على نقل المرض إلى الإنسان.

اللافت أن نسبة نجاح تقنية نقل الجينات المضادة للملاريا إلى الأجيال الجديدة من أنثى بعوضة الأنوفيلس بلغ 99%، ويأمل العلماء أن تسهم هذه التقنية المبتكرة فى القضاء على مرض الملاريا، والذى يسهم فى قتل مليون شخص تقريباً كل عام.

ونشرت النتائج بالمجلة الطبية "Proceedings of the National Academy of Sciences"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.