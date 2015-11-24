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فاروق جعفر عن رحيل فيريرا: الزمالك تحول إلى ' عشة فراخ '

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فاروق جعفر عن رحيل فيريرا: الزمالك تحول إلى ' عشة فراخ ' فاروق جعفر عن رحيل فيريرا: الزمالك تحول إلى ' عشة فراخ '

4 إيطاليين اختارهم الصقر أحمد حسن القائد السابق لمنتخب والمدير الفني الحالي لبتروجيت، وهو يختار فريق أحلام FilGoal.com لأفضل 11 لاعبا عالميا في التاريخ.

الصقر أيضا اختار 3 برازيليين، لعبوا كلهم في الدوري الإيطالي.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار فريق أحلامك من بين نجوم العالم على مدار التاريخ.. أفضل 11 نجما في ملعب واحد.

ويتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار فريق أحلامك من بين نجوم الكرة المصرية ومشاركة أصدقائك، من خلال لعبة تفاعلية. يمكنك المشاركة فيها بضغطة زر واحدة.

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طرح FilGoal.com هذا السؤال على عدد من نجوم الكرة المصرية.. والآن نحن مع الصقر ليشارك في اللعبة.

بدأ الصقر اختياراته، قائلا: "في حراسة المرمى، بالتأكيد سأختار جيانلويجي بوفون".

في الخط الخلفي، اختار "سأبدأ بكافو الظهير الرائع، مع قلبي دفاع من إيطاليا هما فابيو كانافارو وباولو مالديني".

وتابع "لن أجد أفضل روبرتو كارلوس كظهر أيسر".

وأكمل حسن "في خط الوسط، سأختار أندريا بيرلو مع دونجا، وأمامهما مارادونا وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وواصل متما "هجومي سيكون قائد الظاهرة رونالدو بكل تأكيد".

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