وزير العدل يتوجه لمطار ألماظة لاستقبال جثمانى شهيدى القضاء بحادث العريش

يتوجه المستشار أحمد الزند وزير العدل، بعد قليل، إلى مطار ألماظة، لاستقبال جثمانى كل من الشهيد عمر حماد بمجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى وكيل نيابة نويبع، اللذان استشهدا اليوم فى انفجار العريش أمام الفندق المقيم به القضاة المكلفون بالإشراف على الانتخابات البرلمانية بسيناء.

ويرافق وزير العدل، المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل والمستشار عزت خميس والمستشار سامح السروجى والمستشار مصطفى عيسى.

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