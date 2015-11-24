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السد القطري: لم نصل لاتفاق حتى الآن مع فيريرا

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السد القطري: لم نصل لاتفاق حتى الآن مع فيريرا السد القطري: لم نصل لاتفاق حتى الآن مع فيريرا

كشف محمد غانم مدير الكرة في نادي السد عن عدم الوصول لاتفاق حتى الآن مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، ليتولى القيادة الفنية للفريق القطري.

وأعلن نادي السد القطري عن وصول فيريرا المدرب الذي رحل عن الزمالك مؤخرا، إلى الدوحة لبدء المفاوضات حول توليه القيادة الفنية للفريق.

وكشف مصدر مقرب من فيريرا عن تفاصيل المفاوضات لـFilGoal.com، حيث أكد أن الرجل سيسافر إلى قطر يوم الثلاثاء لبدء المفاوضات مع النادي الذي يضم النجم شابي هرنانديز. ( اقرأ التفاصيل )

وقال غانم لموقع قناة "الكأس" القطرية: " مازلنا في مرحلة التفاوض مع فيريرا والصورة ستتضح في الساعات القادمة".

ويحتل السد الذي يقوده فنيا المغربي الحسين عموتة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد21 نقطة عقب مرور 9 جولات.

وتابع مدير الكرة "حسين عموته جزء من تاريخ السد لاعباً ومدرباً وسيواصل عمله بمكان آخر داخل النادي إذا اتفقنا مع فيريرا".

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