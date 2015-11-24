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"صحبة الخير" بسوهاج تنفذ مشروع الحد من الزواج المبكر

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"صحبة الخير" بسوهاج تنفذ مشروع الحد من الزواج المبكر "صحبة الخير" بسوهاج تنفذ مشروع الحد من الزواج المبكر
صرحت سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحى وتنمية المجتمع بسوهاج، بالبدء فى تنفيذ فعاليات مشروع المساهمة فى الحد من الزواج المبكر، والذى يتم تنفيذه بمركز طهطا بالتعاون مع أربع جمعيات أهلية بالمركز بدعم من مؤسسة باثفايندر الدولية الممول من مؤسسة فورد.

ويأتى المشروع فى إطار المساهمة فى الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر التى أطلقها المجلس القومى للسكان فى عام 2014، وذلك بتقديم نموذج لمساهمة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مكافحة ظاهرة زواج الفتيات القاصرات للاستفادة من إيجابيات النموذج المطروح وإمكانية نقل التجربة إلى مجتمعات أخرى بجمهورية العربية.

ويعتمد المشروع على التوعية المجتمعية بالمخاطر الصحية والاجتماعية لظاهرة زواج الفتيات القاصرات من خلال تدريب مجموعات من مثقفى الأقران من الآباء والأمهات، وكذلك من النشء فى المرحلة العمرية من 11 إلى 16 سنة، لكسب المؤيدين للتخلى عن الظاهرة من خلال خلق حالة من الحوار المجتمعى والأسرى حول أضرارها.

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مصر 365

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