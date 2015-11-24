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رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: هدفى إبراز النشاط الطلابى

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رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: هدفى إبراز النشاط الطلابى رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: هدفى إبراز النشاط الطلابى
قال هشام عبدالله يوسف، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هدفه فى اتحاد الطلاب، هو إبراز النشاط الطلابى واللجان بجميع الكليات، وتمثيل الطلاب لدى كافة الجهات بشكل مشرف يليق بجامعة الإسكندرية.

وأضاف يوسف، أنه سيشكل خطه بالاتفاق مع اتحاد الكليات للخروج عن المألوف فى النشاط الطلابى، واكتشاف مواهب الطلاب، وإبراز دور الكليات على مستوى الجامعات، وربط النشاط بخدمة المجتمع، لافتا إلى أنه بعد انتهاء التشكيل النهائى لاتحاد الطلاب، سيكون هناك اجتماع لمعرفة الميزانية والودائع الخاصة بالطلاب لمعرفة ما هو مسموح للطلاب، مطالباً بتخصيص جائزة الدرع العام على مستوى الكليات لأفضل نشاط على مستوى الكليات كجائزة تشجيعية لدعم الطلاب فى النشاط كأفضل اتحاد طلاب .
>وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، أن اللائحة الطلابية من الممكن أن يعمل الطلاب من خلالها، ولا يوجد بها قيود تعيق العمل أو النشاط الطلابى، وهو ما تأكد منه قبل ترشحه للانتخابات - على حد قوله - مشيرا إلى أن البنود الخلافية التى توجد فى اللائحة سيتم الاتفاق عليها فيما بعد مع اتحاد طلاب الجامعات خاصة البنود المالية والإدارية، مؤكداً أن اللائحة الحالية يمكن لأى اتحاد أن يعمل من خلالها ولا تعيق النشاط الطلابى .

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