مركز الفنون ينظم برنامجا فنيا متنوعا بمكتبة الإسكندرية ديسمبر المقبل

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية فى شهر ديسمبر المقبل، برنامجا فنيا متنوعا، يقدم العديد من العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية.

يبدأ البرنامج يوم 2 ديسمبر بالعرض المسرحى "فرصة سعيدة"، وهو تأليف ياسمين سعيد وإخراج شريف الدسوقى، وتستكمل العروض المسرحية يومى 14 و15 من الشهر نفسه، بثلاثة عروض مونودراما "وجوه لا تعرف الضوء"، تأليف د. هيفاء السنعوسى وإخراج عمر قابيل.

ويعرض فريق مسرح أطفال مكتبة الإسكندرية يومى 16 و17 ديسمبر العرض المسرحى "رحمة فى الغابة" عن "رحمة وأمير الغابة المسحورة" لألفريد فرج، معالجة وأشعار آمال مصطفى، وإخراج: محمد الهجرسى.

ويقام يوم الجمعة 18 ديسمبر العرض المسرحى "قصة حديقة الحيوان"، وهى تأليف إدوارد ألبى وإخراج محمد السيد، ويومى 21 و22 ديسمبر، يقام العرض المسرحى "تسمحيلى بالرقصة دى"، تأليف سامح عثمان وإخراج محمد الزينى.

وتبدأ العروض السينمائية يوم الأحد 6 ديسمبر بملتقى الأفلام القصيرة والذى يعرض أفلام مسابقة أفلام الطلبة فى مهرجان كان 2012 – الجزء الثانى، ويقدم الملتقى 6 أفلام مترجمة للإنجليزية، هى: فيلم "أرض"، إخراج بييرو ميسينا- إيطاليا، فيلم "الطريق إلى" إخراج تاسيا إجيو مينسيفا (الفائز بالجائزة الأولى) – روسيا، فيلم "رأساً على عقب" إخراج تيموتى ريكارت - المملكة المتحدة، فيلم "بجانبى أشجار الزيتون" إخراج باسكال أبو جمرة – لبنان، فيلم "المضيفون" إخراج ميجيل أنجل موليه (الفائز بالجائزة الثالثة)- كوبا، فيلم "تامبليس"، إخراج ميشيل هوجينارو - الجمهورية التشيكية.

ويعرض البرنامج الأربعاء 9 ديسمبر، ملتقى الأفلام الروائية الطويلة - يوم نجيب محفوظ (11 ديسمبر)، فيلم "الطريق"، إخراج حسام الدين مصطفى، أما يوم الأحد 13 ديسمبر، يقدم ملتقى الأفلام التسجيلية الطويلة فيلم "العم تونى وثلاث حمقى والخدمات السرية"، إخراج مينا ميليفا – فاسيلا كازاكوفا، وهو ناطق بالبلغارية ومترجم للإنجليزية. ويقدم يوم 27 ديسمبر ملتقى الأفلام التشكيلية (التحريك)، فيلم "كونغ فو باندا"، وهو ناطق بالإنجليزية، ومناسب للأطفال بصحبة ذويهم.

ويشهد المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر العرض الأول لأفلام الدورة السادسة من مشروع بلازا، والذى يضم فيلم "كان فيه واحد وخلص"، إخراج ريم القماش، وفيلم "حاجة ساقعة"، إخراج عمروش بدر، وفيلم "العيش نومًا الموت وقوفًا"، إخراج أحمد عصام. جميع الأفلام ناطقة بالعربية والدخول مجانًا.

وتبدأ الحفلات الموسيقية لشهر ديسمبر يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر بحفل ريستال جيتار وبيانو (باول كوزما وإسراء عبد العزيز)، وحفل ثلاثى أكوستيك EL BARBERO DEL SOCORRO وذلك بالتعاون مع سفارة كولومبيا يوم الاثنين 7 ديسمبر، وحفل فريق ستورم يوم 8 ديسمبر، وأمسية فنلندية – ريسيتال يوم 9 ديسمبر، وحفل أوركسترا وتريات، صوليست وقيادة: خالد الشويخ (فيولينة) يوم 12 ديسمبر، وحفل كورال قيثارة السماء يوم 23 ديسمبر، وحفل المولوية يوم 24 ديسمبر، وحفل فريق جاز أحمد ربيع يوم 26 ديسمبر.

ويختتم البرنامج الفنى لشهر ديسمبر بحفل رأس السنة، أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة ناير ناجى، والذى سيشهد مجموعة من أشهر مقطوعات الفالس والبولكا والآريات الغنائية لشتراوس وليهار وآخرين طبقًا للتقليد الفييناوي. يقام الحفل يوم 31 ديسمبر فى تمام الساعة السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.