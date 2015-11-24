قومى المرأة ببنى سويف: ليس لدينا إحصاءات دقيقة لحالات العنف ضد السيدات

>أكدت نارمين محمود مقررة المجلس القومي ببني سويف، أنه ليس لدينا إحصائيات وأرقام صحيحة ودقيقة لرصد حالات وأشكال العنف الممارس، لافتة إلى ضرورة وجود جهات مختصة بذلك، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد تلك الحالات حفاظا علي حقوق المرأة.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بنادي الإدارة المحلية علي كورنيش النيل بمدينة بني سويف، التي أقامها الفرع صباح اليوم في حضور الدكتورة نسرين حسام الدين أستاذ الإعلام بكلية إعلام جامعة بني سويف، وأشرف سمير وممثل هيئة كير، وسناء فهمي من إذاعة شمال الصعيد، د. هبة عبد العظيم مدير اللجنة الطبية بالمحافظة والعشرات من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات، حيث قامت مقررة المجلس ببني سويف بعرض إنجازات المجلس علي مستوي مصر، وكذلك فرع بني سويف، كما طالبت بتفعيل القانون الخاص بالتحرش الجنسي ضد المرأة وتغليظ العقوبة.



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