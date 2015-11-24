عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 4 , 2 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان قناةالسويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 44 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و433 الف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وكشف تقرير رسمي من هيئة قناةالسويس إن قافلة الشمال شهدت عبور27 سفينة بحمولة قدرها مليون و306 الف طن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت اكبرحمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج YMWHOLESOME بحمولةقدرها149الف طن قادمة من اليونان ومتجهةإلى سنغافورا.
وعبرت17سفينةمن اتجاهالجنوب (القناةالجديدة ) بحمولة قدرها مليون و127 الف طن وإن أكبرحمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم هونج كونج LAWGOVIALITY بحمولة قدرها 170 الف طن.