عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 4 , 2 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان قناةالسويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 44 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و433 الف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وكشف تقرير رسمي من هيئة قناةالسويس إن قافلة الشمال شهدت عبور27 سفينة بحمولة قدرها مليون و306 الف طن.

وكانت اكبرحمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج YMWHOLESOME بحمولةقدرها149الف طن قادمة من اليونان ومتجهةإلى سنغافورا.

وعبرت17سفينةمن اتجاهالجنوب (القناةالجديدة ) بحمولة قدرها مليون و127 الف طن وإن أكبرحمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم هونج كونج LAWGOVIALITY بحمولة قدرها 170 الف طن.